بعد توقعاته لعام 2022.. عابد فهد يشنّ هجومًا عنيفًا على ميشال حايك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب النجم السوري عابد فهد عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن صدمته بسبب توّقعات ميشال حايك حول أحداث عام 2022، مغرداً: “شي فظيع ولا خبر مفرح ولا شي مشرق. يأخي. بلاها هالاخبار”.

وكان حايك قال في توّقعاته: “خراب البرنامج الكوني واتساع الخرق، حيث بدأت تأتي إلينا أجساماً صغيرة وغريبة على شكل فيروسات بأسماء كثيرة، وجميعها لا تتجانس مع طبيعتنا البشرية”.

وأوضح أن “هذه الفيروسات ليست عابرة، بل ستكبر وتتطور والإنسان سيضطرّ للدخول في حرب دائمة منعاً لانتشارها، وإذا نجح في السيطرة عليها في بلد سيفشل ببلد آخر. هذه الفيروسات ستتحوّل إلى أشباح مرعبة، وفي انتظارنا حروب ومعارك من أنواع مبهمة سيورّدها النظام الكوني.

أما دواء هذه الفيروسات والمظاهر الغريبة فسيكون في مكانين: الأول في المختبرات العلمية والثاني في العقل الباطني”.