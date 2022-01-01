شكرا لقرائتكم خبر عن لمة العيلة أحلى.. يوسف الشريف وعلى الحجار يستقبلان 2022 باحتفالات عائلية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر على العالم خلال الساعات القليلة الماضية مشاهد متنوعة من الاحتفالات لاستقبال العام الجديد 2022، فبينما انطلق البعض للاحتفال فى الشوارع وحضور الحفلات الجماعية، فضل البعض "لمة العيلة" والاحتفال فى المنزل، وفى هذا الإطار، احتفل الفنان على الحجار، برفقة أسرته فى أجواء عائلية وسط زوجته وأولاده، مرتدين ملابس باللون الأبيض.

وعلق الفنان على الحجار، على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "كل سنة وأنتم طيبين وراضيين.. ربنا يجعلها سنة بيضا"، وظهر الفنانة وزوجته وأبنائه بملابس متشابه باللون الأبيض مع بعض اللمسات البسيطة باللون الأحمر، فيما ظهرت فى الخلفية شجرة عيد الميلاد.



حساب على الحجار على انستجرام



على الحجار واسرته

فيما نشرت الفنانة إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، مجموعة صور عبر حسابها على "إنستجرام"، أثناء احتفالها مع زوجها وأبنائهم بمناسبة العام الجديد، وعلقت عليها: "كل سنة وانتم طيبين وبخير ويارب سنة سعيدة عليكم تحققوا فيها كل اللي بتتتموه".



حساب انجى علاء على انستجرام



انجى علاء ويوسف الشريف



انجى علاء



انجى علاء ويوسف الشريف وأبنائهم



انجى علاء ويوسف الشريف

في سياق آخر، كان آخر أعمال يوسف الشريف فى السينما فيلم "بنى آدم" بطولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، صفاء الطوخى، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، والفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز، وتم طرحه في موسم عيد الأضحى عام 2018.

وقدم الشريف مسلسل "كوفيد 25" في رمضان الماضى من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.