شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرحية نجوم الظهر لـ محمد صبحى يبدأ يوم 13 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم الكبير محمد صبحي موسمًا جديدًا لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم 13 يناير 2022 بعد فترة إجازة بمناسبة موسم الامتحانات وأعياد الكريسماس.

"نجوم الظهر" رفعت لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها في الموسم الأول والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط ، داليا حسن، رحاب حسين بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى.



نجوم الظهر

محمد صبحي قدم مؤخرًا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.