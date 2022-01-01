“بين قوسين”.. محمود التركي وأصيل هميم ترند على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفنان العراقي الشاب محمود التركي بالأغنية الدويتو “بين قوسين” مع الفنانة العراقية أصيل هميم “التريند” في عدد من الدول العربية في قائمة الأكثر مشاهدة في موقع “يوتيوب”، وحصد المركز الأول تريند في قائمة العراق والكويت، والمركز الثاني في قائمة الإمارات وقطر، وقائمة المركز الثالث في السعودية وعدد من الدول العربية.

ومن جهته شكر محمود التركي الجمهور على دعمهم ومتابعتهم المستمرة لجديده، وقال عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة به: “الحمد لله.. أغنية #بين_قوسين تحقق #تريند في جميع قوائم الدول العربية باليوتيوب وتتصدر .. شكراً لقلوبكم ومحبتكم.. والقادم أجمل معكم وبوجودكم”.

وكان قد طرح محمود التركي و أصيل هميم أغنية “بين قوسين” قبل يومين، من كلمات الشاعر محمد الواصف والحان علي صابر، وتوزيع وماسترينغ محب الراوي، وعرضها عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، وتخطت مشاهدتها المليونين ونصف المليون مشاهدة خلال وقت قصير.