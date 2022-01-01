حفل جوائز IIFA الهنية في هذا الموعد.. وسلمان خان يؤكد: “سنبهر العالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الأكاديمية الهندية الدولية للسينما International Indian Film Academy(IIFA) أن النسخة الثانية والعشرين من جوائز IIFA ستقام في جزيرة ياس، أبو ظبي، يومي 18 و 19 مارس 2022. سيستضيف الحفل النجم “سلمان خان” في المسرح الداخلي بالموقع الترفيهي الفني الاتحاد أرينا- أكبر مكان ترفيهي داخلي على أحدث طراز في الشرق الأوسط.

وذكر بيان صحفي صادر عن IIFA أن الحفل سيُعقد بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي (DCT Abu Dhabi)، وشركة ميرال، المنسقة الرائدة في أبوظبي للتجارب المغناطيسية.

قال البيان: “احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند والاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار عام، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، ستعرض النسخة الثانية والعشرون المرتقبة من حفل IIFA احتفالاً كبيراً بأرقى المواهب في السينما الهندية، حيث ستجتمع الشخصيات العالمية المرموقة ووسائل الإعلام الدولية والمعجبين وهواة السينما من جميع أنحاء العالم”.

وقال “سلمان خان”: إن الإصدار الأخير من IIFA سيكون احتفالًا كبيراً في إحدى الوجهات المفضلة لديه. سيكون احتفالاً أكبر مع الإحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند والاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة واليوبيل الذهبي، وأضاف: “سنبهر العالم”.

وتابع النجم في بيان: “على مدى السنوات الـ 21 الماضية، لم تمنح IIFA السينما الهندية منصة دولية فحسب، بل وإتاحة فرصة رائعة لنقلنا إلى معجبينا وربط ملايين الأشخاص على مستوى العالم”.

وقال “سعود عبد العزيز الحوسني”، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: “إن استضافة جوائز IIFA تؤكد المكانة الاستراتيجية الرئيسية التي تحتلها السوق الهندية للإمارة. بالإضافة إلى ذلك، لقد تمتعنا بعلاقة كبيرة مع صناعة السينما في الهند، والتي اجتُذبت لسنوات عديدة إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة من خلال بنيتنا التحتية عالية الجودة، لذا فإن إضافة IIFA إلى تقويم أحداث أبوظبي يتوافق تماماً مع إستراتيجيات الخمس سنوات لدينا لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.”

وأضاف “الحوسني” في بيان: “إن استضافة مثل هذا الحدث يظهر أيضاً جاذبية العاصمة الإماراتية لجذب وسائل الترفيه ذات الشهرة العالمية، وثقة المنظمين في مرافق الإمارة المتميزة والخبرة وبروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة”.

قال “محمد عبد الله الزعابي”، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: “إنه لشرف كبير لإمارة أبوظبي أن تستضيف حفل جوائز IIFA.

وأضاف: “إن استضافة هذا الحدث المنتظر يعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفية والتسلية والأعمال ومكانة أبوظبي على خريطة السياحة والترفيه العالمية”.