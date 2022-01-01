شيرين عبد الوهاب تتجاوز محنة طلاقها مع إسعاد يونس.. “جعانة غناء” وهذه أمنياتها في العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على الجمهور ومحبّيها في سهرة استثنائية مع الإعلامية إسعاد يونس ضمن برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc مساء أمس الجمعة احتفالًا بحلول العام الجديد.

تحدثت شيرين عبد الوهاب خلال الحلقة لأول مرة عن كواليس قرارها بقص شعرها عقب انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن هذا الفعل “وراثي” لأن والدها كان يحلق شعره بالكامل بعد كل أزمة، ونصحت الجميع بعدم تقليدها، كما وجهت الشكر لجمهورها لأنه شعر “بالوجع” وقالت أن أكثر شيء خافت منه بعد قص شعرها كان ردة فعل ابنتيها هنا ومريم.

أضافت شيرين خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس: “كنت مرعوبة قبل أول حفل لي في الإمارات من رد فعل الجمهور على شكلي الجديد، بقيت أبص في عيون الناس مشوفتش حاجة هما منبهرين بيها غيري أنا، مش بشكلي، بسّطوا الموقف عليّ أوي”.

تابعت مؤكدة إنها تلقت اتصالا من محاربات السرطان لشكرها على قص شعرها باعتباره واحدا من وسائل دعمهن، وقالت: “بعد المكالمة دي قلت لنفسي أنا معنديش حاجة خالص مقارنة بالألم العظيم للمحاربات”.

أشارت إلى تخوفها من اثر مظهرها الجديد على ابنتيها هنا ومريم وقالت: “أول حاجة كنت خايفة منها قبل ما اطلع هي البنات وإنهم يتعقدوا ويقولوا إيه ده.. بس طلعوا عيال مكحرتين وبيفهموا ويقدّروا وأكيد مش هيقلدوا ومش عايزين حد يقلد ده”.

وقالت شيرين أنها لا تنصح أي امرأة بقص شعرها، قائلة: “أنا بقول أهو محدش يعمل كده.. دي وراثة أنا أبويا كده.. فمش كل ما واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها وتقول له أصل بقلد شيرين!”.

وكشفت شيرين عبد الوهاب، عن أمنياتها في العام الجديد مؤكدة أنها تتمنى عمل مسلسل وفيلم كوميدي فى 2022، مشيرة إلى أنه لابد من إظهار الجانب الآخر لها وهو الكوميديا، وأنها تتمنى أن تكتب وتنقل فكرها في فيلم كوميدي.

وتابعت: “أما المسلسل بقى أنا عاجباني فكرة الفلاحة الفصيحة، زي سعاد حسني في الزوجة الثانية، لازم تبقى الشخصية اللي عاوزها كدة وبتتكلم كدة، وأنا عاوزة أقدم شيء كوميدي بأحدث طرق، وياريت تكتبيلي حاجة”.

أضافت: “نفسي أعمل أغنية كل شهر وكل أسبوع وكل يوم، أنا جعانة غناء، عندي أغاني كتير بس أنا أحب أن الجرعة تكون خفيفة عالناس، أنا بقيت قديمة شوية، بسأل على ردود أفعال الناس بس مش بتابع، بفتح تلفوني ثواني فبيسحب مني شحنة، فبمقتش أتابع، ونفسي اللي جاية تكون أغنية قديمة شوية شبه بتونس بيك”.

وتحدثت شيرين عن مفاجاة داخل منزلها مؤكدة إن لديها فى منزلها “عفاريت” تستضيفهم وتتعايش مهم، وقالت: “الحاجة تبقى قصاد عينى كدة وفجأة تبقى مش موجودة، فببتدى أرحب بيهم وأجيبلوهم حاجة يشربوها، والحاجة تظهر على طول، وبيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر”.

أضافت: “أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوة حاضر أنا جاية أهو، أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس”.

هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وصفت والدتها بالقوية والطيبة، وقالت في أول ظهور إعلامي لها: “إذا قمت بعمل شيء لم يعجبها، تتحدث معنا بهدوء، وبعدها تقوم بنصحي وتعطيني الفرصة، وآخر مرحلة بتزعل مننا”.

وتابعت: “ماما بتحب النظافة، ولو دخلتي في أوضتي مش هتعرفي فين الأرض، أنا عندي فوضى منظمة في أوضتي، وعلى طول بتفرج على نتفلكس وتيك توك”.

أضافت: “في واحدة صحبتي لما بقولها تيجي بيتي، بتسألني مامتك هتبقى هناك؟ باقي صحابي عارفين أن ماما شيرين عبد الوهاب، لكن مش بيسمعوها، وأكتر حاجة بحبها في ماما، هو جمالها الطبيعي وليست مزيفة، وجميلة من الداخل والخارج وقوية وواثقة في نفسها”.

وتابعت: “بلاقي ماما قاعدة في الأوضة اللي جنبنا مشغلة مزيكا عالية وبتغني، هي بتغني في حالها مع نفسها، وأنا بسمعها أحيانا مش بسمعها دايما وبحب أسمع أغنية (خلي اللي يغيروا مننا)”.