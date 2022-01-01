السعودية.. “موسم الرياض” يحيي أضخم احتفالات رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا “موسم الرياض”، الذي يعتبر من أشهر المهرجانات الترفيهية في السعودية، مساء الجمعة، ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وبثت فضائية “الشرق” السعودية عبر حسابها الموثق بـ”توتير”، مباشرة مظاهر احتفالات رأس السنة الجديدة 2022.

وغردت قائلة: “مباشر من بوليفارد الرياض.. احتفالات رأس السنة الجديدة 2022″.

ونقل البث العد التنازلي لبدء السنة الجديدة، وسط تفاعل من الحضور، وإطلاق ألعاب نارية بكثافة وسط أجواء ترفيهية.

واحتفال رأس السنة الجديدة 2022، يعد الأول بهذه الصورة الرسمية المبهرة من موسم الرياض وسط تفاعلات كبيرة وحضور لافت.

وموسم الرياض تنظمه هيئة الترفيه السعودية التي تعد مسؤولة عن الاحتفالات التي غيرت الشكل المحافظ للمملكة لانفتاح صاحبه انتقادات.

وانطلق الموسم لأول مرة، في 11 أكتوبر/ تشرين أول 2019، عبر أكثر من 100 فعالية أبرزها غنائية وترفيهية، بزوار تجاوزوا 10 ملايين، في منتصف ديسمبر/ كانون أول من العام ذاته.

وانطلق الموسم الثاني في 20 أكتوبر/ تشرين أول 2021، بعد توقف عام بسبب جائحة كورونا، وسجل حتى يوم 23 ديسمبر/ كانون أول 2021، أكثر من 7 ملايين ونصف مليون زائر، بحسب تغريدة، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بحسابه الموثق بـ”تويتر”.

وتشهد المملكة، تحولات فنية رائعة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016. وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6 بالمائة.