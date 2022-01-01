معرض «صحراء إكس» انطلق من كاليفورنيا ووصل إلى السعودية

واشنطن: تشهد المملكة العربية السعودية حركة نشطة على كافة المستويات، الاقتصادية، والفنية والثقافية والسياحية، وآخرها استضافة المملكة معرض الصحراء المشهور في كوتشيا، في ولاية كاليفورنيا، في شهر فبراير (شباط) المقبل.

سيقام المعرض في مدينة العلا، وسيكون عنوانه «سراب»، بهدف استكشاف أمور جديدة من وحي السراب، والصحراء، والواحات، من خلال الأعمال الفنية التي سيتم وضعها بين التكوينات القديمة للجبال والصحارى والآثار البشرية.

أقيم أول معرض «صحراء إكس» في عام 2017، حيث بدأ عرض أعمال فنية عن مواضيع مثل: المناخ، والهجرة، والسياحة، والثقافة الأميركية، رغم توقف بعض العروض لاحقاً بسبب جائحة كورونا.

وكانت الفنانة السعودية زهرة الغامدي قد شاركت في الماضي بعرض عملها «ما وراء الأسوار»، ويتوقع مشاركة عدد كبير من الفنانين السعوديين والسعوديات في معرض العلا المقبل.

معرض صحراء إكس

بدورها أعلنت رئاسة «صحراء إكس» في كاليفورنيا عن معرض «صحراء إكسفي العلا»، وقالت إنه سيعقد في المنطقة باعتبارها واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو، في إشارة إلى الآثار الحجرية التي بناها الأنباط منذ أكثر من 2000 عام.

يذكر أن صحراء إكس، هي سلسلة من المعارض الفنية المعنية باستكشاف الثقافة الصحراوية، والتي وجدتْ طريقها إلى موطنها المثالي في العلا في أوائل عام 2020. وباعتبارها نقطة التقاء إقليمية، ومركزًا للفنون والثقافة، وموطنًا للحضارات المبتكرة عبر آلاف السنين، كانت العلا مكانًا مثاليًا لمثل هذا المعرض الفني العالمي.

تأسس معرض «صحراء إكس» في عام 2017 في وادي كوتشيلا بجنوب كاليفورنيا، وهو عبارة عن سلسلة من المعارض الفنية الدولية المعاصرة التي تجلب الحياة إلى المواقع الصحراوية من خلال تجهيزات فنية خاصة بالموقع يُبدعها فنانون مشهورون وتتناول مواضيع بيئية وثقافية وروحية ومواضيع أخرى. وفي الحقيقة، كان معرض صحراء إكسالعلا 2020 بمثابة حوارٍ ثقافي بين فنانين من المملكة العربية السعودية والمنطقة المحيطة بها وفنانين من الدورات السابقة من صحراء إكسكاليفورنيا.

احتضن معرض صحراء إكس2020 بيئة العلا الرائعة وتراثها الثقافي الغني؛ ومع تدفق الزوار إلى الصحراء، محاطين بمساحات شاسعة من الرمال، والمنحدرات الشاهقة من الحجر الرملي والصخور الضخمة، وجدوا في انتظارهم 14 عملًا من أعمال الفن المعاصر الفريدة والتي وضعتْ بشكل عضوي بين المناظر الطبيعية الساحرة.