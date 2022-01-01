رامى رضوان يحتفل بعيد ميلاد دنيا سمير غانم: محظوظ لوجودك فى حياتى

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القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامي رامى ضوان، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، حيث إنها من مواليد 1 يناير عام 1985، وتبلغ من العمر الآن 37 عامًا، ونشر رامى رضوان، صورة له برفقة زوجته عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "أسعد عيد ميلاد يا حبيبتى.. أنا محظوظ لوجودك في حياتي".



حساب رامى رضوان على انستجرام

فيما حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الرد على تهنئة زوجها، وعلقت على البوست الذى نشره عبر "إنستجرام"، وقالت: "شكرا لك يا حبيبى.. أحبك كثيرًا"، وحازت التهنئة على إعجاب محبيهم ومتابعيهم، حيث حصلت على ما يزيد على 19 ألف إعجاب فى ساعات قليلة.



رامى رضوان ودنيا سمير غانم

وتحتفل النجمة دنيا سمير غانم اليوم بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، وتعد دنيا من أهم نجمات الدراما والسينما وقدمت عدة مسلسلات ناجحة أبرزها الكبير أوي، ولهفة، وبدل الحدوتة تلاتة، وفي اللا لا لاند، وحققت نجاحًا جماهيرى منذ بداية مشوارها، وشاركت دنيا في بطولة عدة أفلام منها لا تراجع ولا استسلام، والفرح، و365 يوم سعادة، وكباريه، وغيرها من الأعمال، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها فى مسلسلها "عالم موازى" خلال الفترة المقبلة.

وفي عام 2012 تم خطبتها للمذيع رامي رضوان، وتزوجت منه في 13 يونيو 2013، وفي مارس 2014 انجبت ابنتهما "كايلا"، وبدأت قصة حبهما عن طريق الصدفة حيث التقى الثنائى فى إحدى الكافيهات من خلال أصدقاء مشتركين بينهما ووقتها شعر بإنجذاب شديد تجاهها.

دنيا سمير غانم اثبتت موهبتها وتركت بصمتها فى الفن من خلال الأعمال التى قدمتها فى السينما أو الدراما، فهى موهوبة فى الغناء أيضاً وقدمت عدة أغاني منها أغنية "قصة شتا" التي حازت علي إعجاب الجمهور في عام 2014، حيث حققت الأغنية الأرقام القياسية العربية ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب في أكتوبر 2013، وقدمت الكثير من الإعلانات، وفي عام 2015 شاركت كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكس فاكتور بجانب الفنانة إليسا، والفنان راغب علامة.