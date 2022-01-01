شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تلتقى كاملة أبو ذكرى فى رمضان 2022 بعد نجاحاتهما السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى النجمة إلهام شاهين، المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الأولى في الدراما خلال مسلسل "بطلوع الروح" الذى كان يحمل اسم "اتجاه إجبارى"، والمكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته منة شلبى، أحمد داود، أحمد السعدنى وتأليف محمد هشام عبية، لتعود إلهام شاهين إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 5 سنوات.

وحققت الهام شاهين نجاحات مميزة مع كاملة أبو ذكرى على المستوى السينمائى بعدما قدما سويًا فيلمين هما "واحد صفر" الذى شارك في بطولته زينة، نيللى كريم، أحمد الفيشاوى، لطفى لبيب وآرين، و"يوم للستات" وشارك في بطولته محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، نيلىل كريم، أحمد الفيشاوى، اياد نصار، ناهد السباعى وغيرهم، وحصدها العديد من الجوائز بعد عرضهما في المهرجانات السينمائية المختلفة.



الهام شاهين وكاملة ابو ذكرى

وكان آخر أعمال الهام شاهين في الدراما، حكاية "حتة منى" من مسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة CBC ، والحدوتة تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على، ويشارك في البطولة إلى جانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

أما آخر أعمال الهام شاهين في دراما رمضان مسلسل "ليالى الحلمية" الحزء السادس والذى تم عرضه عام 2016، وشارك في بطولته صفية العمرى وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب منهم كارمن سليمان وخالد حجاج عبد العظيم وحمدى الميرغنى ومصطفى بسيط، سيناريو وحوار ايمن بهجت قمر، اخراج مجدى ابو عميرة.