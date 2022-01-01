شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تدخل منافسات إجازة نص السنة بفيلمين يطرحان في نفس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل النجمة منة شلبى العام الجديد 2022 وسط نشاط سينمائى قوى، حيث تنافس في موسم إجازة منتصف العام الدراسى بفيلمين يطرحان في نفس اليوم، الأربعاء 5 يناير المقبل، وهما "من أجل زيكو" و"الجريمة"، ومتوقع أن ينافس الفيلمان بقوة على تصدر إيرادات الموسم.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الامل الى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجئات الخطيرة.



منة شلبى فى فيلم من اجل زيكو

أما فيلم "الجريمة" فهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى محمد الشرنوبى، ميرنا نور الدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول مجرم خطير يهرب من مصحة نفسية، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، تتشابك مع شخصيات هامة.

ويشهد فيلم "الجريمة" عودة أحمد عز ومنة شلبى للعمل سوياً بعد 11 عاماً من تقديمهما فيلم "بدل فاقد" عام 2009، والذى شارك في بطولته سوسن بدر، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، رشا مهدى، عايدة رياض، على حسنين، ياسر الزنكلونى، عفاف مصطفى، وائل سامى وتأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء.



منة شلبى فى فيلم الجريمة

يذكر أن منة شلبى قدمت آخر أفلامها "النمس والأنس" الذى انطلق في دور العرض يوم 4 أغسطس الماضى، وهو بطولة بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي وهو قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير.



أفيش فيلم من أجل زيكو



افيش فيلم من اجل زيكو