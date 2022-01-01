رقص حسن الرداد وغادة عادل احتفالا بالعام الجديد 2022 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان حسن الرداد، مقطع فيديو له مع الفنانة غادة عادل، ظهرا خلالها وهما يرقصان احتفالا بحلول العام الجديد 2022.

الرداد نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبدأها معاكم بفيديو عاقل وهادئ من كواليس مسرحية في نص الليل بموسم الرياض البوليفارد.. كل عام وحضراتكم بخير".

مسرحية "في نص الليل" بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar، والمسرحية مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويخرجها عمرو عرفة.

المسرحية تعتمد على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال د. محمود صبري، والاستعراضات للدكتور عاطف عوض، والإضاءة لمدير التصوير السينمائي وائل درويش وديكور إسلام البنا والموسيقى والألحان للموسيقار محمود طلعت، إشراف عام على الإنتاج أسامة الخبيري، إنتاج شركة ABK وتمثلها إنجي عبدالحافظ.