محمد ناير لـ"الخليج 365": "الكاهن" فيلم أسري مهم و"العنكبوت" سيُطرح بالموعد المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف السيناريست محمد ناير، فيلمه "الكاهن" الذي استقبلته دور العرض السينمائي قبل أيام قليلة، بالفيلم المهم، داعيا الجمهور لمشاهدته.

وقال ناير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فيلم أسري لطيف وجميل، يطرح فكرة ستجعل المشاهد يفكر معها، مختلف عن السينما المصرية وأتمنى أن يكون بداية لنوعية من الأفلام تبقى موجودة الفترة المُقبلة".

وعن إقناع نجوم كبار مثل حسين فهمي ومحمود حميدة وجمال سليمان بالمشاركة في فيلم واحد، خاصة في ظل شكوى البعض بأن السينما لا تقدم أعمالا تناسب أعمارهم، أوضح "عندما يتوفر الورق الجيد يتشجعون، إلى جانب وجود المخرج والإنتاج، النجم يشعر بارتياح من التعامل مع منظومة ناجحة".

واستكمل ناير نافيا ابتعاد السينما عن تقديم أعمالا تناسب مرحلة الفنان حسين فهمي والفنان محمود حميدة العمرية، مضيفا "لا خالص فيه أفلام حلوة كلنا شفناها، مثل (فوتوكوبي) لـ محمود حميدة وشيرين رضا، ولا أقصد أن شيرين كبيرة في السن حتى لا تغضب مني، وكذلك فيلم كوميدي لطيف (وقفة رجالة) بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب".

"الكاهن" تأليف محمد ناير، بطولة محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، درة، إخراج عثمان أبو لبن.

وعن آخر تفاصيل فيلمه "العنكبوت" وتوقيت طرحه، أجاب "سيتم طرحه في الموعد المناسب، وهو فيلم كبير جدًا، وجهة التوزيع ستختار الميعاد الأنسب وتطرحه".

"العنكبوت" تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين.

واختتم بالإشارة إلى عمله في الوقت الحالي على مشروع فني جديد، مع واحدة من المنصات الإليكترونية، عبارة عن مسلسل مكون من 10 حلقات، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، متمنيًا أن ينال وقت عرضه إعجاب الجمهور.