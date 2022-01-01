منى زكي: 2021 كانت سنة سعيدة بالنسبة لي.. وممتنة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة منى زكي، جمهورها بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2022.

ونشرت زكي، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو حول نشاطها الفني خلال العام 2021.

وعلّقت: "2021 كانت سنة سعيدة بالنسبة لي.. ممتنة لكل شخص كان جزء منها.. شكرا لعائلتي، وأصدقائي، وزملائي في العمل، والأهم جمهوري لأن مكنتش هقدر أعمل كل ده من غيركم.. سنة جديدة سعيدة عليكم جميعا".

وقدّمت منى زكي في موسم رمضان 2021، مسلسل "لعبة نيوتن" مع النجوم: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتخوض منى زكي السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "لام شمسية"، مع النجوم: إياد نصار، إسعاد يونس، أحمد رزق، أسماء جلال، علي قاسم، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.