شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة بطل أولمبى فى مسلسله الرمضانى "قلب واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان هانى سلامة خلال أحداث مسلسله الرمضانى المقبل "قلب واحد" فى دور بطل أولمبى، ويواجه العديد من المواقف خلال أحداث المسلسل، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء معاينة الديكورات، ويشاركه فى بطولة العمل كل من الفنان محسن محيى الدين وماجد المصرى وميريهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى.

وقدم هانى سلامة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.