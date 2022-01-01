عابد فهد مصدوم من توقعات ميشال حايك لعام 2022

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 08:43 صباحاً - عبر الفنان السوري عابد فهد عن صدمته من توقعات ميشال حايك لعام 2022 والتي اطلقها عبر شاشة تلفزيون الـ “أم تي في” اللبنانية ليلة رأس السنة.

وقال عابد فهد في تغريدة عبر حسابه على تويتر تعليقا على هذه التوقعات “شي فظيع ولا خبر مفرح ولا شي مشرق. يأخي. بلاها هالاخبار”.

يذكر ان ميشال حايك كان قد اطلق عددا من التوقعات الغريبة لعل أبرزها كان “خراب البرنامج الكوني واتساع الخرق، حيث بدأت تأتي إلينا أجساماً صغيرة وغريبة على شكل فيروسات بأسماء كثيرة، وجميعها لا تتجانس مع طبيعتنا البشرية”، لافتاً إلى أنّ “هذه الفيروسات ليست عابرة، بل ستكبر وتتطور والإنسان سيضطرّ للدخول في حرب دائمة منعاً لانتشارها، وإذا نجح في السيطرة عليها في بلد سيفشل ببلد آخر. هذه الفيروسات ستتحوّل إلى أشباح مرعبة، وفي انتظارنا حروب ومعارك من أنواع مبهمة سيورّدها النظام الكوني. أما دواء هذه الفيروسات والمظاهر الغريبة فسيكون في مكانين: الأول في المختبرات العلمية والثاني في العقل الباطني”, حسب تعبيره.