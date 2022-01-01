وفاة الممثلة الأمريكية بيتي وايت عن 99 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة بيتي وايت قبل نحو أسبوعين من الاحتفال بعيد ميلادها المائة.

واشتهرت وايت، التي وصفتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية بـ"الأسطورية"، بأدوارها التلفزيونية في برنامجي "ذا ميري تيلر مور شو" و"الفتيات الذهبيات"، كما نمت شهرتها لدى الأجيال الأصغر سنا عندما قدمت في عقديها الثامن والتاسع برنامج "على الهواء ليلة السبت" حتى عام 2010.

ولدت وايت في عام 1922 في ولاية إيلينوي ودخلت مجال التمثيل خلال الأربعينيات وفازت بخمس جوائز (إيمي) عن أعمال مختلفة لها.

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل وايت ووصفها بأنها "كانت سيدة رائعة"، وأعربت قرينة بايدن عن حزنها الكبير لفقدها.