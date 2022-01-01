درة: "الكاهن" سيحسب في تاريخ من شاركوا فيه.. وفيروز صحفية "متمرمطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة درة أنها فخورة بمشاركتها في فيلم "الكاهن"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي قبل أيام، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وتابعت في تصريح لـ"الخليج 365": "سعيدة بالتجربة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. الفيلم سيُحسب في تاريخ كل من شارك فيه سواء أمام أو خلف الكاميرا".

وعن الشخصية التي تلعبها في الفيلم، قالت "فيروز صحفية متمرمطة، شخصية قوية لا تخاف، لكن في نفس الوقت تعيش مشاعر إنسانية وضعف بداخلها".

فيلم الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسين فهمي، محمود حميدة، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، واحتفل صناعه بطرحه في عرض خاص أقيم مساء الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر.