شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The King's Man يحقق إيرادات 19 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والأكشنThe King's Man، إيرادات وصلت إلى 19 مليونا و408 ألف دولار أمريكي، وذلك من خلال عرضه بشباك التذاكر حول العالم منذ 22 ديسمبر الجاري.

طرح فيلمThe King's Man، فى دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتدور أحداث فيلم الدراما والأكشن The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، توم هولاند، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو.كما

وكان روجت شركة 20th Century للفيلم من خلال فيديو وصلت مدته إلى 30 ثانية، وكشف عن مجموعة مختلفة من اللقطات الترويجية للعمل الجديد، وطرح تحت اسم "Manners".