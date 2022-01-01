هكذا هنأت شريهان جمهورها برأس السنة 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

هنأت الفنانة شريهان، جمهورها بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2022.

وكتبت شريهان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "عام جديد سعيد، خذ يدي وأعطني يدك بمنتهى الإنسانية والآدمية، بنور وخير قلبك وقلبي، وعقلك وعقلي بالفكر والعلم لنجعله عامًا جديدًا، أمن أطيب أسعد أعظم وأجمل لنا جميعا كبشر".

واحتفلت النجمة شريهان يوم الاثنين 6 ديسمبر، بعيد ميلادها حيث ولدت في عام 1964.

شريهان واحدة من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، اشتهرت بتقديم الفوازير، وقدمت باقة من الأعمال السينمائية الناجحة منها: "المتشردتان، والعشق والدم" وأيضا مسرحيات منها: "سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي" وغيرها الكثير من الأعمال.

وكان أخر ظهور فني لشريهان بعد غياب طويل من خلال مسرحية "كوكو شانيل" 2021.