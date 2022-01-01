شيرين عبدالوهاب وابنتيها مريم وهنا مع اسعاد يونس في اول ظهور اعلامي بعد طلاقها.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 1 يناير 2022 03:50 صباحاً - حلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc، في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة في اول ظهور اعلامي لها بعد طلاقها.

وخلال الحلقة تحدثت شيرين في العديد من الأمور الشخصية، وكان أبرزها موضوع حلاقتها لشعرها حيث قالت “احساس حلو الآن الوضع أريح، بغسل شعري 8 مرات أثناء الاستحمام، ولا أحمل هم تسريحه وضبطه”.

كما وجهت شيرين رسالة دعم الى محاربات مرضى السرطان حيث قالت “أبلغوني أنهم مش مكسوفين من شكلهم فأنا محنتي جت أمل بالنسبالهم.. فعايزة أقولهم إحنا لا نقل أنوثة” ثم تابعت ضاحكة “مش بالشعر هي بالسنان”.

كما تحدثت شيرين عن تأثير ما حصل معها على بناتها حيث قالت “طلعوا بنات مكحرتين وبيقدروا واكيد مش حيقلدوا واكيد مش عايزين حد يقلد عشان دي وراثة وجينات انا كده ابويا كان كده”.

وتابعت “مش كل واحدة تتخانق مع زوجها تروح تحلق شعرها وتقول انا بقلد شيرين”.

من ناحية اخرى، تحدثت شيرين عن تفاؤلها بالفترة القادمة قائلة “حاسة بالسنيين اللي عديت اني استسمرت حاجات حلوة للدنيا وليا” في إشارة الى ابنتيها مريم وهنا الذين ظهرا الى جانبها في نهاية السهرة.

وتحدثت شيرين عن بناتها قائلة “- مريم، ابنتي، هنومة شوية بتتكسف، رسامة ماهرة، وأنا حامل فيها كنت بلون كتير واكل بونبوني وشيكولاتة، طالعة بتحب الحلو والرسم وهما الاتنين شطار في المدرسة جدا جدا.”.

وعن ابنها الثانية قالت “هنا ذكية عارفة عايزة تعمل ايه، مش عارفة عايزة تبقى ممثلة أو حاجة بتحاول تمثل””.