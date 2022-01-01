شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تحيى حفل ليلة رأس السنة بأبو ظبى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة بلقيس حفل ليلة رأس السنة بمسرح المارية بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى حضور جماهيرى من محبيها هناك.

قدمت بلقيس عددت مختلفت من أغنياتها التي قدمتها مؤخراً، حيث صعدت على خشبة المسرح بغناء أغنية "ممكن"، ثم قدمت باقة متنوعة من الأغنيات مثل "انتهى ودبلوماسى وجبار ودوم دوم"، وطلب منها عدد من الحاضرين من دولة السودان غناء النشيد الوطني وقدمته وسط تفاعل الحاضرين من الجمهور.

يذكر أن الفنانة بلقيس قدمت مؤخرا عددا من الحفلات بدولة الإمارات في احتفالية الدولة بعيد الخمسين وشاركت في ديو غنائي مع الفنانة العالمية إليشيا كيز في حفل أكسبو بدبى.

ومؤخراً قدمت حفل جماهيري في ميدل بيست ضمن حفلات الرياض بالسعودية وحضر الحفل 210 ألف متفرج وهو الحفل الذي شاركت فيه الدي جي العالمي سلفادور.

ومن المقرر أن تسافر بلقيس إلى مصر خلال الفتره القليلة المقبلة لتصوير أحدث أغنياتها التي تقدمها باللهجة المصرية في ثاني تعاون مع الملحن عزيز الشافعي بعد أغنية دبلوماسى، التى أصدرتها في موسم الصيف الماضى.