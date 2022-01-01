شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة دنيا سمير غانم اليوم بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، وتعد دنيا من أهم نجمات الدراما والسينما وقدمت عدة مسلسلات ناجحة أبرزها الكبير أوي، ولهفة، وبدل الحدوتة تلاتة، وفي اللا لا لاند، وحققت نجاحًا جماهيرى منذ بداية مشوارها، وشاركت دنيا في بطولة عدة أفلام منها لا تراجع ولا استسلام، والفرح، و365 يوم سعادة، وكباريه، وغيرها من الأعمال، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها فى مسلسلها "عالم موازى" خلال الفترة المقبلة.

وفي عام 2012 تم خطبتها للمذيع رامي رضوان، وتزوجت منه في 13 يونيو 2013، وفي مارس 2014 انجبت ابنتهما "كايلا"، وبدأت قصة حبهما عن طريق الصدفة حيث التقى الثنائى فى إحدى الكافيهات من خلال أصدقاء مشتركين بينهما ووقتها شعر بإنجذاب شديد تجاهها.