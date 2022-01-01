شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من 34 سنة.. محمد محمود عبد العزيز لوالده: كل سنة وحضرتك فى مكان أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن صورة له منذ أكثر من 34 عاما، خلال فترة طفولته، أثناء كواليس عرض مسرحية "خشب الورد" لوالده الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز، موجها رسالة لوالده الساحر فى بداية العام الجديد.

ونشر عبد العزيز، الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "صورة من كواليس مسرحية خشب الورد سنة 88 أو 89 على ما أتذكر، طلعت بتصور مع صور حضرتك حتى فى وجودك ومن صغرى".

وأضاف عبد العزيز: "زى عادتنا يا حاج، أول صورة فى السنة الجديدة لينا مع بعض حتى لو مع صورتك، ربنا ما يقطع لنا عادة، كل سنة وحضرتك طيب وفى أمان وفى مكان أحسن من اللى احنا فيه بكتير، كل سنة وحضرتك تاج على راسى يا غالى أوى وحنين بزيادة يا أبويا وأخويا وصاحبى وسندى وضهرى وأمانى، كل سنة وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير وإن شاء الله تبقا سنة مليانة خير لينا كلنا".





وسبق أن شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة مركبة له مع زوجته التي عقد قرانه عليها منذ أيام، ليضيف والده الراحل النجم الكبير محمود عبد العزيز، في الصورة التي لقيت إعجاب الكثير من متابعيه، ليوجه رسالة شوق وحب له.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، على الصورة قائلاً: "مع بداية حياتي الجديدة برضه هتكون معايا فيها ان شاء الله، اول صوره لينا مع بعض، ابويا ومراتي وأنا، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

وأعلن النجم محمد محمود عبد العزيز، مؤخرا عن زواجه رسميا، حيث وثق عقد زواجه فى فرنسا، بحضور شقيقه كريم، معربا عن سعادته بهذه الخطوة، موجها رسالة إلى والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: "أنا عملتها واتجوزت يا حاج، ورغم ان حضرتك ما بتفارقنيش بس بجد دى من أكتر المواقف اللى كان نفسى تحضرها معايا".