أثمن قلادة للملكة إليزابيث.. قيمتها تفوق الـ 90 مليون دولار أميركي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمتلك الملكة إليزابيث الثانية العديد من قطع المجوهرات الثمينة، ولكن هناك واحدة تعتبر الأغلى، إذ يبلغ سعرها حوالي 70 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 95 مليون دولار أميركي.

وأشارت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، حصلت على تلك القلادة كهدية زفاف من والي حيدر أباد في الهند.

وقال ماكسويل ستون، مدير مؤسسة “ستيفن ستون” للمجوهرات في لندن، إن الملكة حصلت على القلادة عام 1947 عندما كانت الملكة أميرة وتزوجت الأمير فيليب.

وأوضح أن أساف جاه السابع، كان حاكم حيدر أباد، التي تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من شبه القارة الهندية، عندما كانت تحت حكم الاستعمار البريطاني، مشيرًا إلى أن جاه كان يعتبر من أغنى الرجال في العالم. وسبق أن ظهرت كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام بقلادة الملكة إليزابيث في إحدى المناسبات المهمة عام 2014.