ماجدة الرومي بحلة جديدة وزياد الرحباني إلى العالمية.. هذا ما توقّعه ميشال حايك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ ميشال حايك على شاشة “أم تي في”، واختار عنوان اللوحة لهذا العام “المخاض العسير”، معتبراً أنّ لبنان يشبه المرأة المطلّقة والحامل بعدد من الاستحقاقات المصيرية. وأطلق التوقعات لعام 2022، وهذه أبرزها:

على صعيد لبنان:

بأسلوب قاسٍ وصادم يشبه العقوبة ستفرض الاقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات

• يصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمّع وفق أيامه

• حصانة ميرنا الشالوحي برسم اهتزاز صغير

• كومندوس قضائي والعملية لن تتوقف عند عقلية التهديد

• أردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية للراحل وديع الصافي “لوين يا مروان”

• سيناريو “الدرونز” التي توجّهت إلى بيت الكاظمي سيكرر في لبنان بمشاهد مختلفة

• سنقرأ أكثر من ورقة نعوة رسمية وإعلان حداد لأيام

• مع كل أدواره ونجاحاته، يتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة

• كادر الصورة سيكون صغيراً على المشهد الشمعوني بكل أحداثه

• ترايسي شمعون من معركة إلى معركة

• إعصار أرثوذكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة

• الخطر يلاحق وجوه إعلامية ومقدّمي برامج من مكان إلى مكان حتى داخل الاستديوات

• موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق

• قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال إرسلان

• المجتمع المدني لن يسمح له بالاجتماع ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيجسل نقاط كبيرة

• أعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي

• ما لم يحصل سنشهده في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية

• يصدر بصورة طارئة بيان عاجل عن المطارنة الموارنة ببنود مصيرية مفصلية وتاريخية تخض الرأي العام

• أسمع نداء استغاثة من داخل المجلس الدستوري، وأره مخروباً

• البهائيون كلمة ستكبر وتتوسع وتنتشر

• أجواء غير صافية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم

• مسرح المدينة يفجّر قضية واسم نضال الأشقر في الواجهة

• اسم وليد البخاري وتغريداته وكتاباته تضج في لبنان وتذهب أبعد من لبنان

• المحطة في نهر الكلب، دولة وعسكر وإعلام وناس

• هذه المرة، فيلم طويل لبناني وليس أميركاني بطله زياد الرحباني واسم يتردّد عالمياً

• طبخة حارّة تغلي على نار قوية ومكونها الرئيس فؤاد السنيورة

• الجمال في لبنان لم ينته مع جورجينا رزق، والانتظارات كثيرة

• كارثة تحل بعائلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة

• يدخل أسعد حردان دوامة منسوب الخطر وردات الفعل فيها عالي

• الوزير فراس أبيض سيبقى أبيض رغم الوحول التي ستحاول إغراقه فيها

• بيار حشاش يسبب ارباك

• ماجدة الرومي بحلة جديدة

• سنسمع بخبر انفجارين

• قراران وليس قرار، شخصيتان وليست شخصية واحدة برسم التصفية وما كتب قد كتب وتبقى تحديد يوم الوداع

• وجه لبناني معروف سيحاسب خارج الأراضي على مرأى ومسمع من الاعلام

• تصادم وصدمات وخضات أمنية على أرض تنورين

• بين تصفية حسابات والأخذ في الثأر، سنشهد على عمليات انتقامية غريبة بأسلوبها وجغرافيتها ومكوناتها

• ضربات قاسية تصيب كيانات ومؤسسات ذات صلة بالرئيس نبيه بري

• طريق المطار سيتصدر المشهد

• عقد زواج جديد بين السعودية ولبنان ولو المهر غالي

• وفاة غير طبيعية تغيّب شخصية بصفة حكومية

• تنشغل صيدا بحادثة تتعرض لها شخصية بارزة

• مسلسل التطورات الأمنية بين صور وصيدا مستمر شكلاً ومضموناً

• هزة طبعية وغير طبيعية تضرب الجبل

• رسائل شفوية وغير شفوية لايقاف المفتي الجوزو عند حدّه

• عمل انتقامي دموي في وجه مجموعة عناصر من فرقة مكافحة الشغب

• إحدى السفارات في مرصاد الفتنة

• تنشغل عائلة الراحل لقمان سليم بمفاجآت تخص لقمان وغيره

• هجمات مسلحة وانفجارات واغتيال في طرابلس والآتي أعظم

• طوق امني حول مديرية أمنية

• بيوم لن يكون نفق سليم سلام بسلام

• تكريم التكريمات وأيقونة على صدر الأيقونة فيروز

• بصورة غريبة، تظهر صورة للقديس شربل في مكان لن يخطر على البال

• في أفق الفنان فضل شاكر تغيير في مكان الإقامة وطريقة الإقامة

• حدث ناري مرتبط بالفلسطيننين على الأراضي اللبنانية يحرق أمكنة ويطال وجوه معروفة فلسطينياً ولبنانياً

• إدارة حصر التبغ والتنباك محاصرة بمفاجآت سريعة

• تتفتح العيون بدهشة مما يحصل في عين المريسة وامتدادها

• كاتم صوت في طريقه لتنفيذ جريمة ضخمة وغامضة يوصل صداها إلى أبعد الأفق

• أحد انفجارات لبنان سيعيد نفسه

• يستخدم سعد الحريري سياسة الصدمة ليعود كالشيخ سعد الحريري

• القرار الظني بملف المرفأ يتقلّب أكثر من مرة قبل أن يقلب جميع التوقعات

على صعيد السعودية:

• الداعشية الارهابية تنال من بعض الجسم الدبلوماسي والمواكب الرسمية وبعض الملاعب الرياضية.

• قضية الخاشقجي الى الواجهة من جديد.

• القبض على رؤوس ارهابية.

• قرارات ملكية بينها قرار من الفئة المذهبية.

• تغيير في المناصب يطال كبار الشخصيات.

على صعيد مصر:

• غضب السيسي لن يرحم.

• مصر دولة اقتصادية في افريقيا.

• الرياضة المصرية تتصدّر الواجهة والصحف العالمية.

• السياحة المصرية تعود لألقها.

• الكنيسة القبطية هدف للارهاب.

• أكثر من اهتزاز بالامن الازهري