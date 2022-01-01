شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وفيلم كوميدى وأغنية كل يوم.. أمنيات شيرين عبد الوهاب فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها تتمنى عمل مسلسل وفيلم كوميدي في العام الجديد 2022، مشيرة إلى أنه لابد من إظهار الجانب الآخر لها وهو الكوميديا، وأنها تتمنى أن تكتب وتنقل فكرها في فيلم كوميدي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "أما المسلسل بقى أنا عاجباني فكرة الفلاحة الفصيحة، زي سعاد حسني في الزوجة الثانية، لازم تبقى الشخصية اللي عاوزها كدة وبتتكلم كدة، وأنا عاوزة أقدم شيء كوميدي بأحدث طرق، وياريت تكتبيلي حاجة".

وقالت: "نفسي أعمل أغنية كل شهر وكل أسبوع وكل يوم، أنا جعانة غناء، عندي أغاني كتير بس أنا أحب أن الجرعة تكون خفيفة عالناس، أنا بقيت قديمة شوية، بسأل على ردود أفعال الناس بس مش بتابع، بفتح تلفوني ثواني فبيسحب مني شحنة، فبمقتش أتابع، ونفسي اللي جاية تكون أغنية قديمة شوية شبه بتونس بيك".