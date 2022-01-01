شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وحسن الرداد يحتفلان بالعام الجديد برقص جنونى وهيستيرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حسن الرداد مع النجمة غادة عادل، بحلول العام الميلادى الجديد 2022، بطريقة رقص هيستيرية ومجنونة، من كواليس بروفات مسرحية "فى نص الليل"، التى تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، مهنئا جمهوره ومحبيه ومتمنيا لهم عاما سعيدا.

ونشر الرداد، الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبداها بفيديو عاقل من كواليس مسرحية فى نص الليل، كل عام وحضراتكم طيبين".

وكان الهضة عمرو دياب، فاجأ أبطال عرض مسرحية "فى نص الليل" بحضوره البروفة الأخيرة قبل عرضها فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية المقرر انطلاقها الليلة بليلة رأس السنة وحتى يوم 4 يناير على مسرح محمد العلى.

مسرحية "فى نص الليل"، من بطولة: غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط ونيللى محمود، إخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.