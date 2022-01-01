شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: ولادى الاتنين ذوقهم حلو فى البنات.. وابناها: ماما هلاسة وفى الجد جد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت النجمة أنغام ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا فى أول حوار تليفزيونى لها منذ فترة طويلة، وفى الفقرة الثانية من البرنامج طرحت الدمية "فاهيتا" العديد من الأسئلة الطريفة على المطربة أنغام فى الجزء الثانى من الحلقة.

وأجابت أنغام على سؤال الدمية فاهيتا، حول ذوق ابنيها فى علاقاتهما مع الجنس الآخر، قائلة: "الاتنين ذوقهم حلو وبيعجبنى ذوقهم فى البنات".

وكشفت أنغام أن ابنيها يجيدان الغناء و"صوتهم حلو"، وحول شخصيتها مع أولادها فى البيت، قالا: "ماما هلاسة جدا، بس فى الجد جد، لترد أنغام مازحة: "مش هيخشوا البيت النهاردة".

وجاءت أبرز تصريحات أنغام خلال الحلقة :

مش بضايق لو لابسة زى حد، لكن أضايق لو حد عمل أغنية زيى

مش ببص للجمهور وأنا بغنى

بعرف أطبخ: بعمل أرز حلو

أهلاوية متعصبة

كنت فى السعودية فى الرياض ومصر بتلعب أول ماتش فى كاس العالم، وكنت بصوت فى الفندق وأنا بتفرج

بلبس هدوم أولادى

بلعب رياضة بليل وهم نايمين

راندا رياض بتقضى معايا الفلانتاين مش مع شرنوبى

ممكن أخلص حلة كشرى "إسكندرانى" وأنا قعدة

قابلت وائل كفورى عن طريق أحد الأصدقاء وجت فكرة الدويتو

عمر ابنى عنده 24 سنة، وعبد الرحمن 16 سنة

أنا كنت شقية جدا، وبنام ساعات قليلة

مكنتش عارفة إنى هكون نجمة بس كنت حاسة إن ده مكانى

محبتش أصور "أكتبلك تعهد" كليب عشان أسيب الناس وخيالهم

مسرحية رصاصة فى القلب مع على الحجار، وكانت تجربة حلوة ونجحت جدا

بحب فيفى عبده وسهير زكي

لما بسمع أغانى حزينة بعيط أحيانا