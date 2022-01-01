شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يوجه الشكر لنجوم حفلات موسم الرياض: أنتم فى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على توجيه الشكر لـ 16 نجما من نجوم ونجمات الطرب فى الوطن العربى، بعد إحيائهم حفلة ليلة رأس السنة وحفلات الموسم ضمن فعاليات موسم الرياض، وأشعلوا حفلات الموسم مع بدء الساعات الأولى من العام الجديد واستمرارا لحالة النجاح الكبير الذي حققه ومازال يحققه موسم الرياض في نسخته الثانية المقام في 14 منطقة في العاصمة السعودية الرياض،

ونشر رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمع عددا كبيرا من نجمات ونجوم الوطن العربي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليوجه لهم رساله قائلا: "الـ16 نجما ونجمة انتم فى قلب تركى، شكراً لكم.. كنت أتمنى أكون موجود معكم، لكن صوتكم وإحساسكم وصلنى فى آخر العالم".



المستشار تركى آل الشيخ

وأحيا عدد من المطربين العرب احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.