شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على: الأوبرا احتضنتنى وكانت بوابة الشهرة.. وعشقت الغناء من صغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة ياسمين علي، إنه عندما تداول جمهور السوشيال ميديا أغنية "نقابل ناس" للمطرب لؤى بصوتى لم أكن أعلم شيئا عنها، وفوجئت بتخطى الأغنية النصف مليون مشاهدة على اليوتيوب وحصلت على درع اليوتيوب الفضى.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن المطرب لؤى صاحب الأغنية الأصلى أُعجب بأدائى جدًّا، ونلت إشادة العديد من الفنانين.

وتابعت ياسمين، أنها بدأت الغناء من سن 3 سنوات، وكانت بتتفرج على شرائط فيديو والدها سجل عليها الأغانى التى يحبها، وكانت منها حفلة دعم الكويت التى كان فيها عبد الله الرويشد وياسمين الخيام وحفظت أغنية اللهم لا اعتراض.

وأشارت إلى أنها غنت فى قصر ثقافة الانفوشي فى الإسكندرية، وهى عندها 8 سنوات، وكانت أغنية غنيلي شوية لأم كلثوم.

واستطردت: بعد الثانوية العامة الأستاذ حسن أبو السعود الله يرحمه أقنع بابا إنى لازم أدخل معهد الموسيقى العربية وفعلا دخلت سنة، ولم أكمل لأنهم سقطونى، لكنى استفدت منها بأننى تعرفت على الدكتور رؤوف المصرى وهو بيانيست معروف فى الأوبرا وقابلت دكتور جمال سلامة واتقبلت فى الأوبرا والأستاذ سمير فرج عمل لى التقديمة على المسرح مباشرة فى أوبريت الليلة المحمدية فى الأوبرا، ودى كانت أول مرة ليا فى الأوبرا.

واختتمت ياسمين، أن أذنها تربت على موسيقى أغانى الأطفال لعبد المنعم مدبولى وصفاء أبو السعود وعفاف راضي.