شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ومحمد عبده وشعيل يُحيون حفلات رأس السنة بالسعودية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا 13 مطربا عربيا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم 13 نجما من نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.

ونشر حساب موسم الرياض عبر منصاته على تويتر وفيس بوك وتويتر، لقطات من الحفل الذى أقيم مساء الجمعة، صحبها بتعليق: "لحظات الطرب فى رياض تريو نايت مع كبار مطربينا اللى أمتعونا بأصواتهم بمسرح محمد عبده أرينا فى بوليفارد رياض سيتى".



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو (6)



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو



حفل الرياض تريو











