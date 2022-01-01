شيرين عبد الوهاب تخلع حذائها على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خلعت المطربة شيرين عبد الوهاب، حذائها على الهواء، خلال حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC.

وقالت شيرين أثناء خلع الحذاء قبل أن تغادر ابنتيها "هنا" و"مريم" اللقاء: "ثانية واحدة بس عشان هما كده كده هيمشوا"، وعلّقت "إسعاد": "هتعملي إيه!"، فقالت شيرين: "هقوم"، فعلّقت "إسعاد": "فكرت هتعملي حاجة مش تمام"، فأضافت: "لأ هنشوف مين أطول أنا ولا هما".

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، أحدث أغانيها "وبحلفلك"، عبر قناتها الرسمية في موقع "إيوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس محمد مجدي.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي أصدرته قبل أيام، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأكدت شيرين في بيانها، أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي، فاجأت خلاله جمهورها بظهورها حليقة الشعر.