شيرين عبدالوهاب لابنتيها (ضاحكة): "الناس دي طالعة تهزقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على عدم معرفة ابنتها "هنا" بأسماء أغانيها، وأنها أخذت وقتا لتفكر في أكثر أغنية تحبها لوالدتها، مبدية اندهاشها من قرارها أن تظهرا معها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وقالت شيرين ضاحكة "مش عارفة أنا طلعتكم معايا ليه الناس دي طالعة تهزقني".

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها استثمرت حاجات حلوة في الدنيا، في إشارة إلى ابنتيها مريم وهنا، كما كشفت أن ظهورهما في برنامج "صاحبة السعادة" هو الأول لهما.

وقالت شيرين للفنانة إسعاد يونس، في البرنامج المعروض على قناة DMC: "مريم هنومة شوية بتتكسف، وهنا ذكية عارفة عايزة تعمل ايه".

وقالت مريم عن والدتها إنها طيبة جدا، وتحرص على أن تدلعهم "أيوة بتدلع جامد لو عملنا حاجة معجبتهاش بتزعق، وممكن تخاصمني، وبعتذرلها".

بينما قالت هنا "ماما قوية جدا وطيبة، لو عملنا حاجة غلط بتتكلم معانا تفهمنا، وتقولنا نعمل ايه المرة الجاية، وبعدين تزعل مننا لو قررنا الغلط".

وغنّت المطربة شيرين عبدالوهاب، مساء الجمعة، أغنية "بانو بانو" للسندريلا سعاد حسني من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، وذلك في بداية حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC.

وطرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا، أحدث أغانيها "وبحلفلك"، عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس محمد مجدي.