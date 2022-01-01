نرمين الفقي تحتفل بـ2022 وريم سامي في دبي.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر يوم في 2021 .. دبي".

ماجي بوغصن

نشرت الفنانة ماجي بوغصن، إطلالة جريئة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "عام جديد سعيد للجميع.. ينعاد عليكم بظروف أفضل يا رب".

رحمة حسن

ظهرت الفنانة رحمة حسن، بإطلالة كلاسيكية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة لها بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسرحية في نص الليل على مسرح محمد العلي الليلة 31 ديسمبر إلى 4 يناير".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي،صورة جديدة على إنستجرام، وعلقت: "وداعا 2021.. مرحبًا 2022.. من فضلك كن جيدًا، عام جديد سعيد للجميع".

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي، ظهرت مرتدية ملابس بابا نويل احتفالا برأس السنة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عام جديد سعيد".

أسماء أبواليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبواليزيد، صورة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة علينا كلنا ونحقق فيها كل اللي بنحلم بيه".

إيمي طلعت زكريا

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب تكون بداية سنة جديدة لكل حاجة حلوة.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير".

حسني شتا

نشر الفنان الشاب حسني شتا، صورة له داخل الجيم، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وبإذن الله سنة كلها خير على مصرنا الحبيبة، وعلى العالم كله.. سنة من غير حروب وكورونا.. سنة نحافظ فيها على كل النعم اللي ربنا إدهالنا، سنة من غير كره أو حقد أو غل.. سنة من غير تعصب ولا تنمر ولا أذية للحيوانات.. خلوا قلوبكم السنة دي قلوب أطفال".