شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تودع 2021 مع ابنتيها وزوجها هشام عاشور: كان عاما مليئا بالنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة نيللى كريم، مع ابنتيها سيليا وكندة، بالعام الميلادى الجديد 2022، مؤكدة أنه كان عاما رائعا ومليئا بالنعم، كما هنأت زوجها هشام عاشور، نجم مصر السابق فى الاسكواش، متمنية أن يكون العام الجديد سعيدا على جميع أحبابها وأصدقائها.

ونشرت نيللى، صورة مع ابنتيها، عبر استورى حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "وداعا 2021 شكرا لك على كل النعم، لقد كنت هذا العام رائعًا"، كما نشرت صورة مع زوجها، صحبتها بتعليق: "سنة جديدة سعيدة لكل أصدقائى وأحبابى"، وصورة أخرى مع النجمة يسرا والنجم كريم عبد العزيز.



نيللى كريم مع ابنتيها

من ناحية أخرى، تظهر النجمة نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال أحداث مسلسلها الجديد "فاتن أمل حربى"، المقرر أن تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث بدور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك، حيث انطلق تصوير المسلسل الثلاثاء الماضى فى منطقة شبرا الخيمة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد أواخر شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير.

نيللى كريم انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه فى 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك فى البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج بيتر ميمي، كما تظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف.



نيللى كريم وزوجها