شكرا لقرائتكم خبر عن ماريتا عاصي الحلاني لـ "سهرانين": شيرين عبد الوهاب وأنغام هما فناناتي المفضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عاصي الحلاني أنه غير مهتم بالسوائل ميديا، وليس دائما يتابعها، وأن الوقت الوحيد الذي من الممكن أن يتابع فيه صفحاته هو منتصف الليل قبل أن ينام، ولكن هناك من يديرون تلك الصفحات، وتابع السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ولكنها من الممكن أن تكون ضرورية لمجالنا، سواء في الفن أو الإعلام.

وقالت ماريتا عاصي الحلاني، أثناء استضافتها مع والدها في برنامج "سهرانين" والذي يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع علي قناة On: "قبل دخولي مجال التمثيل كنت كثيرة التواجد على السوشيال ميديا، وكثيرا ما كنت أنشر فيديوهات ولكن بمجرد ما كلموني كي أشارك أصبح وجودي قليلا، فلا يوجد وقت كاف لتصوير الفيديوهات، ولكن من وقت لآخر أحاول أن اتواجد، ومن أكثر الفنانات اللي بحبها شيرين عبد الوهاب وأنغام".

وتابع عاصي الحلاني: "أول بداياتي فى مصر كان مع قائد فرقتي محمد علي سليمان، وشيرين عبد الوهاب صديقة لي منذ زمن وتعرفت عليها أكتر في برنامج ذا فويس وهي لها محبة كبيرة في العائلة".

وكان قد كشف عاصي الحلاني خلال الجزء الأول من الحلقة عن عدم حضوره وقت ولادة أولاده، حيث قال: "ظروف العمل، وقت ولادة ماريتا كنت في مصر عندى حفلة، ووقت ولادة دانا وديت زوجتى للمستشفى عشان تولد وكانت عندى جولة غنائية في كندا وأمريكا وتركتها ومشيت وشوفت دانا بعد شهر ووقتها كانوا بيبعتولى صورها، و ابنى الوليد نفس القصة كنت وقتها في أمريكا".