في حب الغزالة الرايقة.. محمد محمود عبدالعزيز يقلد شقيقه كريم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز على تهنئة شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على فيلمه "من أجل زيكو"، والذي من المقرر طرحه في 5 يناير المُقبل.

ونشر محمد عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو على طريقة التيك توك، لصوت شقيقه كريم في مقطع من أغنية "الغزالة رايقة" –أغنية الفيلم-، وعلق "في حب الغزالة الرايقة مبروك لكل صناع الفيلم وان شاء الله يكسر الدنيا"، وقام بتقليد حركاته.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة منة شلبي، كريم محمود عبدالعزيز، محمود حافظ.

أغنية الغزالة رايقة يغنيها كريم بصحبة الطفل محمد أسامة، كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع طارق يحيى، وتقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل أسبوع تقريبا.