محسن محيي الدين يرد على اتهام السينما بالاهتمام بالشباب فقط (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محسن محيي الدين إن تواجد عدد كبير من الأفلام في الموسم السينمائي الحالي عودة للسينما، متمنيًا أن تعود السينما المصرية لقوتها بتقديم أفلام ذات قيمة تشجع المتفرج على مشاهدتها بدلًا من الذهاب لمشاهدة الفيلم الأجنبي.

وعن اتهام السينما بالاهتمام بالشباب فقط، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لابد أن يكون هناك اهتمام بكل الفئات الكبار والأطفال، وليس فقط الشباب، فالأعمال التي يكون فيها أطفال تحمل رونق عالي، لكن هذه النواحي مظلومة بعض الشيء في الأفلام المصرية".

من ناحية أخرى، يشارك محسن في مسلسل "نقل عام" مع المخرج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، أما في رمضان فيشارك في مسلسل "أولاد عابد" ومسلسل "قلب واحد".