داوود عبد السيد عن لقب عادل إمام: "الألقاب كلام فارغ.. زعيم مين؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج داوود عبد السيد، مساء الجمعة، إن الفنان عادل إمام دائما كان لديه اتجاه واضح مقتنع به عن كيفية التعامل مع السينما والجمهور.

أضاف عبد السيد، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" عبر قناة cbc: "عادل إمام لما عمل فيلم محمد خان (الحريف)، مكنش راضي عنه بعد ما عمله، هو عنده وجهة نظر ومحببة له مع السينما والجمهور، وعمل بها حاجات كتيرة وإنجازات كبيرة".

وحول لقب عادل إمام "الزعيم"؛ قال عبد السيد: "أنا لا أطيق هذه الألقاب.. نجمة الجماهير وكريزة السينما ومش عارف إيه.. ده كلام فارغ.. أنا لا أحب الألقاب، أنا ليّا الممثل وموهبته واختياراته بعيدا عن أي ألقاب".

أضاف: "إن في ناس شايفين عادل إمام الزعيم أوكيه.. طيب زعيم إيه؟ فين الشعب بتاعه؟ هو زعيم مين؟".

المخرج الكبير داوود عبد السيد، أحد المخرجين المبدعين في تاريخ السينما المصرية، بأعماله في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين.

وقدم المخرج داوود عبد السيد عددا من أهم أفلام السينما المصرية مثل"الكيت كات"، "أرض الأحلام، "أرض الخوف"،"رسائل البحر"، وحصل على الكثير من الجوائز الهامة عن أعماله الفنية.