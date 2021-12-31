شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يتاجر فى أعمال غير مشروعة فى أحداث مسلسل "الحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان محمد رياض خلال أحداث مسلسل "الحلم" فى دور شرير، ويقوم بمتاجرة الأعمال غير المشروعة فى المسلسل، ويمنع أسرته رانيا فريد شوقى وابنته وابنته، من نقلهم من الحى الذى يسكنون فيه إلى مكان آخر، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، المقرر عرضه يوم السبت المقبل على قناة الحياة الساعة الـ 9 مساءً.

مسلسل "الحلم" يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.