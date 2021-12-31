عبدالله السدحان ينتهي من تصوير مسلسله.. “أربعيني في العشرين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقب الجمهور السعودي خاصةً والخليجي عامة عرض مسلسل “أربعيني في العشرين”، الذي يقوم ببطولته النجم الكبير عبدالله السدحان، وهو العمل الذي جرى تغيير اسمه بعدما كان يجري تصويره تحت عنوان: “نقطة ومن أول السطر”، حيث أعلن المنتج اللبناني جمال سنان عن انتهاء تصوير العمل تماماً.

وشارك جمال سنان تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، وثّق من خلالها لحظة انتهاء تصوير المسلسل، وذلك في صورة شارك فيها النجم السعودي عبدالله السدحان ومواطنه النجم أحمد شعيب، والنجمة مها عبدالله، متمنياً التوفيق لكل فريق العمل.

وكتب جمال سنان، قائلاً: ‏”مع النجم السعودي الكبير عبدالله_السدحان والنجم السعودي المتألق أحمد شعيب والنجمة المميزة مها عبدالله والمخرج الصديق إيلي حبيب انتهاء تصوير مسلسل أربعيني في العشرين بالتوفيق لكل فريق العمل والنجوم.. والله وليّ التوفيق”.

ومما جاء في تعليقات المغردين: “‏ ‎بالتوفيق يا رب، وبكل شغف وشوق نترقب عرض هذا العمل ونترقب إبداع نجمنا المتميز دائماً”، فيما تمنى آخرون التوفيق لجميع المشاركين في العمل.

في السياق، شارك الفنان أحمد شعيب تغريدة جمال سنان، عبر حسابه في “تويتر”، مؤكداً أنه يُجِّسد شخصية مختلفة عما قدمه من قبل، ووجّه الشكر لمنتج العمل على الثقة التي منحها له، وتمنّى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وكتب أحمد شعيب، يقول: “‏انتهيت من تصوير عملي الدرامي الجديد #أربعيني_في_العشرين في هذا العمل أُجسّد شخصية مختلفة ومغايرة عما قدمته سابقاً من أعمال فنية سعيد جداً بهذه التجربة الجميلة أيضاً، وأشكر أخي المنتج جمال سنان، على هذه الثقة التي منحني إياها في هذا العمل، أتمنى أن ينال العمل على إعجابكم عند عرضه”.

ولم يشارك عبدالله السدحان تغريدة عن العمل واكتفى بعلامة إعجاب على إحدى الصفحات الفنية التي دوّنت تغريدة عن العمل، جاء فيها: “‏تم الانتهاء رسمياً من تصوير مسلسل (أربعيني في العشرين) كل التوفيق لطاقم العمل وعلى رأسهم الهرم عبدالله السدحان”.

والمسلسل يطرح قصة رجل يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً، فيستيقظ بجسد أربعينيّ وعقل عشرينيّ، وتبدأ هنا الحكاية وأحداث العمل وتبدأ الصراعات.

المسلسل إخراج إيلي حبيب، والعمل اجتماعيّ كوميديّ، من بطولة الفنان عبد الله السدحان، أحمد شعيب، مها عبد الله، شيماء سبت، مريم الغامدي، إسراء عزيز، رنا جبران، بندر باجبع، ندى توحيد، عبد الكريم محمد، تركي الشدادي وآخرين.