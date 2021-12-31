هذه رسالة عادل إمام في ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنَ الفنان الكبير عادل إمام، جمهوره في الوطن العربي على صحته، بعدما انتشرت إشاعات هول تدهور حالته الصحية.

مؤكداً أنه بخير، وأنه لا يعرف الهدف مما يُثار حوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اسم عادل إمام بين الكلمات الأكثر بحثاً قبل ساعات في نطاق مصر بسبب ما تردد حول حالته الصحية

وفي تصريح خاص للاتحاد، قال عادل إمام أنه يفضّل الاحتفال بليلة رأس السنة في منزله وسط أسرته، حيث يلتقط الصور مع أحفاده حول شجرة عيد الميلاد، والتي يعمل معهم على تزيينها منذ بداية شهر ديسمبر.

وأضاف النجم المصري:«أتمنّى أن يعمّ الخير والسلام على كل البلدان العربية، وأن تتحقَّق كل الآمال والأحلام في العام الجديد».

الجدير بالذكر أن آخر عمل درامي قدمه عادل إمام هو مسلسل فلانتينو خلال شهر رمضان 2020.