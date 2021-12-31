شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عالم موازى" يحجز مكانه فى رمضان 2022 بعد تأجيله العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "عالم موازى" للنجمة دنيا سمير غانم، عرض العمل في شهر رمضان المقبل 2022، وذلك بعد تأجيله من رمضان الماضى بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وضيق الوقت للانتهاء من المشاهد المتبقية، وكذلك دخول دلال عبد العزيز وسمير غانم المستشفى ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازى" بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في اطار كوميدى.



عالم موازى

وكان الفنان والمنتج هشام جمال، قد نفى مؤخرًا ما تردد بشأن إلغاء المسلسل بعد وفاة النجمة دلال عبد العزيز، والتي كانت ضمن أبطاله الرئيسيين، مؤكدًا أن ذلك الكلام "عار من الصحة" والمسلسل ما زال قائمًا ولكن لم يتم استئناف التصوير منذ توقفه من فترة.

وغابت دنيا سمير غانم عن دراما رمضان 2020، و2021، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك فى بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه فى 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.