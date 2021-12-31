شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يطرح أغنية "مجنون رسمى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة تحمل اسم "مجنون رسمي" باللهجة الشامية وهى من كلمات برهان الجرماني، ألحان وجدي الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل.

كان القاسم قد طرح ديو رومانسى يجمعه بالمطربة الشابة ريهام فايق، بعنوان "كلام الحب" من كلمات محمد شوقي وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق وإخراج ميدو بارون.

كما طرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "على عكازين" من كلمات الشاعر حسن باهي، ألحان أشرف بازيد، حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، ماستر ياسر أنور، والأغنية ترصد الحالة الاجتماعية في المعاملات الإنسانية الذى نمر بها.