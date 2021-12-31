شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد ومايان السيد ومحمد شرنوبي يجتمعون في فيلم بعنوان "جينوفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم بيومى فؤاد على بطولة فيلم بعنوان "جينوفا" ويشاركه البطولة مايان السيد، محمد الشرنوبى وآخرون، ومن إخراج شادى أبو شادى، تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

وينتظر الفنان بيومى فؤاد عرض مسلسل "المماليك"، والذى انتهى من تصويره مؤخرًا بمشاركة الفنانة رانيا يوسف، حيث مقررًا عرضه على إحدى المنصات مطلع يناير، كما يشارك فى بطولة الجزء السادس من مسلسل الكبير قوى أمام النجم أحمد مكى.

كما يصور الفنان بيومى فؤاد مسلسله "عودة الأب الضال" وتدور أحداثه حول رجل أعمال ثرى (بيومى فؤاد) الذى يمتلك فندقًا كبيرًا، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفى نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج من بيومى للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.

وكانت آخر أعمال مايان السيد حكاية "حلم حياتى" من مسلسل "إلا أنا" التي تناولت قصص مرضى التوحد وجاءت فى 10 حلقات، وعبرت مايان السيد عن سعادتها بنجاح القصة وتفاعل الجمهور مع الشخصية، وقالت لـ"الخليج 365": "التوحد من غير الأهل الشخص ميبقاش أحسن.. لكن بتشجيع الحالة تكون جيد وفى تقدم، ولم نخاطب فئة بعينها ولكن اختارنا هذا النوع حتى نقدم دراما.. وشخصية خديجة هي شخصية حقيقية من الواقع و"ميريام" هي العمود الفقرى للحكاية وشخصية "خديجة" من ضحك وهزار وبهجة".