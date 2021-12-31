عادل إمام يهنئ الجمهور برأس السنة 2022.. ماذا قال الزعيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأ الزعيم عادل إمام، جمهوره بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2022.

ونشرت صفحة عادل إمام الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة له ومدون عليها عبارة "كل عام وأنتم بخير"، ومصحوبة بتعليق: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد".

وكان عصام إمام، المنتج وشقيق للفنان القدير عادل إمام، أكد لـ"الخليج 365"، إن الزعيم بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي وعكات صحية تؤثر على نشاطه اليومي.

وأضاف إمام: "غير صحيح مرض الزعيم، وعادل إمام يشعر بالضيق نتيجة تكرار شائعات مرضه.. طول النهار نفس الوضع، تكرار شائعات سخيفة، ولو تعبان هنخبي ليه؟".

وتابع شقيق الزعيم: "عادل إمام ربما يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، يعكف على قراءة سيناريو وسيحسم الأمر خلال فترة قصيرة".

جدير بالذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام على الشاشة كان من خلال مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.