نهلة سلامة: "الجمهور عايزني أظهر عشان وحشته".. وهذه أمنياتي في 2022 (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعود الفنانة نهلة سلامة للتمثيل بعد غياب حوالي أربعة أعوام عن الجمهور، منذ مشاركتها في مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبدالرازق، والذي عُرض في 2017، إذ تشارك في بطولة مسلسل "نقل عام" إخراج عمرو أديب.

وعن عودتها للتعاون مع الفنان محمود حميدة، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمود حميدة عسل كواليسه حلوة جدا، طايرة وأنا بشتغل معاه فنا وأخلاقا وكل حاجة حلوة، احتفلنا بعيد ميلاده في كواليس المسلسل كل بطلة تيجي تحتفل بطريقتها".

وأشارت إلى أنها تلعب دور شخصية اسمها غادة، وفضّلت عدم الكشف عن تفاصيلها، حتى لا تحرق الدور الذي تعتبره بمثابة تغيير جلد، وإضافة وبصمة جديدة في مشوارها الفني، مثلما فعلت من قبل مع المخرج عادل أديب ضمن أحداث مسلسل "جبل الحلال" بشخصية كريمة، مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

نهلة سبق والتقت حميدة في فيلم "صراع الزوجات" وكانت معهما الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كما قدمت معه فيلم "التعالب" بطولة كمال الشناوي وفيفي عبده.

من ناحية أخرى، نهلة أكدت أنها تحرص على متابعة أراء جمهورها ومتابعي حساباتها على السوشيال ميديا، مضيفة "بسمع جمهوري على إنستجرام اكتر حد، وبيطلبوا مني أظهر واطلع في حوارات، الجمهور بيدفعني إني أظهر لاني وحشتهم".

وعن أمنياتها في العام الجديد 2022، قالت "يا رب الصحة والستر وراحة البال والنجاح وأقدم أدوار كتير أوي تعجبكم".