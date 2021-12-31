توقعات 2022 لـ7 نجوم عبر "التاروت".. "شيرين مش هترجع لحسام وأزمة صحية لفنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت بسنت يوسف خبيرة التاروت، عما تتوقع حدوثه في حياة عدد من نجوم الفن، بينهم عمرو دياب وتامر حسني وأصالة نصري وشيرين عبدالوهاب وجورج وسوف وشريهان وأحمد السقا في عام 2022 .

جورج وسوف

عن الفنان جورج وسوف، قالت بسنت، ببرنامج "الحكاية": "عنده أزمة صحية، وإن شاء الله هيعدي منها، هتعدي بخير وهيرتاح".

شيرين عبدالوهاب

وحول الفنانة شيرين عبدالوهاب، فقالت: "هنشوفها بشكل مختلف تماما، وشكل جديد جدا، وهتعمل حاجات معملتهاش قبل كدة، وعندها مفاجآت كتير، وحاجات مش هتخطر على البال، وهتبقى مضغوطة فيها بحاجات حلوة، ومش هترجع لـ حسام حبيب".

عمرو دياب

وعن الفنان عمرو دياب، أوضحت: "زي ما هو ما بيتهزش.. مفيش حاجة تقلق على عمرو دياب السنادي".

تامر حسني

وحول الفنان تامر حسني، فقالت: "مش هتبقى سنة سهلة عليه، وهيبقى مشتت ومش مركز وكذا حاجة وخداه، وعنده مشاكل، بس هيعدي منها وهينجح، بعد انتهاء الوقت الصعب المتعلق بالمشاكل".

أحمد السقا

وعن الفنان أحمد السقا، فأضافت: "عنده عمل كبير وضخم جدا السنادي، وعلى مستوى فني مش متعودين عليه زي بتاع هوليوود".

شريهان

وعما يحدث في حياة الفنانة شريهان، فقالت: "هي جميلة، وهترجع تشتغل تاني في التمثيل، وتقريبا هيكون في حاجتين أو حاجة هتعمل فيها شخصيتين أو عمل بـ جزئين".

أصالة

وعن الفنانة أصالة نصري، فقالت: "ستكون سنة مُرضية بالنسبة لها، وهتكون راضية عنها، وفيه حاجات كتير هتبسطها هتحصل معاها".