هل أصالة ستكون سعيدة في 2022؟.. خبيرة تاروت تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت بسنت يوسف خبيرة التاروت، عما تتوقع حدوثه في حياة الفنانة أصالة نصري في عام 2022 .

وقالت بسنت، ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر: "سنة ستكون مُرضية بالنسبة لها، وهتكون راضية عنها، وفيه حاجات كتير هتبسطها هتحصل معاها".

ومن ناحية أخرى، أحيت أصالة حفلًا غنائيًا، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وطرحت مؤخرا، أغنيتها الجديدة "حنين" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "حنين" من كلمات فائق حسن، ألحان محمود الغياث، وتوزيع موسيقي عثمان عبود.